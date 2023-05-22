4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada

Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak değerlendirilen araçların milli servet olduğunu belirten oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, “ 6 Şubat depremlerinden sonra bir çok müşterimiz ile vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Müşterilerimize ait enkaz altında kalan bazı araçların ekspertiz işlemleri için bugün buraya geldik. Bir çok aracın ekspertiz işlemleri yapılamayacak kadar kötü olduğunu gördük. Depremlerde kayıp ettiğimiz vatandaşlarımıza üzülürken, bunun yanı sıra da mal kayıplarına neden olan depremlerin çoğu vatandaşımızı ve müşterilerimizi zor durumda bıraktığını gördük. Devletimiz sağ olsun yine yanımızdaydı depremlerde etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya çalıştı. Çalışmalar hala devam ediyor inşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.