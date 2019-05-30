4 teröristin teslim olma anı kameraya yansıdı

Teröristlerden ikisi yabancı uyruklu



Yapılan araştırmada teröristlerden ikisinin İran uyruklu "Hemin" kod adlı H.O. ve Irak uyruklu "Kemal" kod adlı K.Y. diğerlerinin ise "Şiyar" kod adlı İ.A. ile "Mahir" kod adlı U.T. olduğu belirlendi.