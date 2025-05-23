4 TIR birbirine girdi; yol trafiğe kapandı
Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Davit P. idaresindeki TIR'a, arkasından gelen Mehmet K. yönetimindeki TIR çarparken, dorsesindeki konteyner da yola devrildi.
Daha sonra arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ve Kemal D. idaresindeki TIR da kazaya karıştı. Zincirleme kazada Kemal D. ve yanında bulunan Ahmet D. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen konteyner nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yol yeniden açıldı.