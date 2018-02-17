4 yaşındaki çocuğa tecavüz rezaleti Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Adana'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden cani Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Adana'daki 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayında kahreden iddia! Sosyal medyada iki gündür tecavüz eden sapık Sedat K.'nın öldürüldüğüne dair bilgilerden sonra bugün diğer bir iddia olan tecavüze uğrayan küçük kızın öldüğüne dair.
Geçtiğimiz günlerde Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta iddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkardı.
Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvaleti gitmek için eve girdiğinde, Sedat K.'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.'ya saldırdı.
Evden gelen bağrışma sesini duyan diğer davetliler de Sedat K.'ya saldırıp, linç etmek istedi. Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı Sedat K., fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi BalcalıHastanesi'ne kaldırıldı.