4 yaşındaki çocuğa tecavüz rezaleti Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta iddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkardı.



