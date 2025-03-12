4 yaşındaki minik çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şoke etti
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorlar kadar ailesini de şoke etti.
Şırnak'ta yoğun karın ağrısı şikayeti ile önce Cizre Devlet Hastanesine ardından da Şırnak Devlet Hastanesine götürdükleri kızları Rumeysa A. (4), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Batman'a getirilen Rumeysa A.'ı muayene eden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doktor Selim Özkaya daha sonra hastaya endoskopi yaptı.
Yapılan endoskopide küçük kızın bağırsaklarında ve midesinde bileklik şeklinde yabancı cisimlerin olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Rumeysa A.'ın bağırsakları ve midesinden 24 adet renkli oyuncak mıknatıs çıkartıldı.
İlk defa böyle bir vaka ile denk geldiklerini belirten Doktor Selim Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Mıknatısların bağırsaklarda kısmen delinmelere neden olduğunu belirten Dr. Özkaya, "Hastamız 4 yaşında kız hasta. Yoğun karın ağrısı nedeniyle Şırnak'ta devlet hastanemize başvurmuş, yapılan tetkiklerinde yabancı cisim yuttuğu tespit edilmiş. Bunun üzerine endoskopi yapılmak üzere hastanemize Gastroentoloji bölümüne sevk edildi. Endoskopi sırasında tespit edilen yabancı cisimlerin renkli mıknatıslar olduğu, yarısının da midede gözükmediği görüldü. Hastamız 24 tane renkli küçük mıknatıs yutmuştu. Endoskopi işleminden sonra hastamıza operasyon planladık. Yaptığımız ameliyatta da farklı zamanda yutulan mıknatısların yarısının midede yarısının bağırsaklarda olduğu ve bunların birbirine yapışarak bağırsak kısımlarında delinmelere neden olduğu görüldü. Bu kısımları onardık. Hastamız ameliyattan sonra beslenmesine de başladı, herhangi bir sıkıntısı yok, taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
Aileleri de uyaran Dr Özkaya, özellikle küçük çocukları olan ailelerin bu gibi oyuncakları evlerinden uzak tutmaları tavsiyesinde bulundu.