4 yaşındaki minik çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şoke etti

İlk defa böyle bir vaka ile denk geldiklerini belirten Doktor Selim Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Mıknatısların bağırsaklarda kısmen delinmelere neden olduğunu belirten Dr. Özkaya, "Hastamız 4 yaşında kız hasta. Yoğun karın ağrısı nedeniyle Şırnak'ta devlet hastanemize başvurmuş, yapılan tetkiklerinde yabancı cisim yuttuğu tespit edilmiş. Bunun üzerine endoskopi yapılmak üzere hastanemize Gastroentoloji bölümüne sevk edildi. Endoskopi sırasında tespit edilen yabancı cisimlerin renkli mıknatıslar olduğu, yarısının da midede gözükmediği görüldü. Hastamız 24 tane renkli küçük mıknatıs yutmuştu. Endoskopi işleminden sonra hastamıza operasyon planladık. Yaptığımız ameliyatta da farklı zamanda yutulan mıknatısların yarısının midede yarısının bağırsaklarda olduğu ve bunların birbirine yapışarak bağırsak kısımlarında delinmelere neden olduğu görüldü. Bu kısımları onardık. Hastamız ameliyattan sonra beslenmesine de başladı, herhangi bir sıkıntısı yok, taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.