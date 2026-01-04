4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı
Aksaray'da 9 ay önce yürüyerek girdiği hastaneden yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla yatalak olarak çıkan 4 yaşındaki Mihra, makine ve yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: İHA
Olay, 1 Mart 2024 tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ishal ve kusma şikayeti olan 4 yaşındaki Mihra, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Burada tedavisine başlanan Mihra'ya doktor tarafından yatış verilirken, Mihra 5 gün boyunca hastanede tedavi gördü.
5 Mart tarihinde doktor tarafından taburcu kararı verilen çocuğun, iddiaya göre hastanede bir hemşirenin kolundan damara ilaç enjekte etmesi sonucu kalbi durdu.
Komplikasyonu gören ailesi bağırarak doktordan yardım isterken, kalp masajıyla hayata döndürülen küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.
