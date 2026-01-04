  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı!

4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı

Aksaray'da 9 ay önce yürüyerek girdiği hastaneden yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla yatalak olarak çıkan 4 yaşındaki Mihra, makine ve yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: İHA
4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı - Resim: 1

Olay, 1 Mart 2024 tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ishal ve kusma şikayeti olan 4 yaşındaki Mihra, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

1 / 9
4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı - Resim: 2

Burada tedavisine başlanan Mihra'ya doktor tarafından yatış verilirken, Mihra 5 gün boyunca hastanede tedavi gördü.

2 / 9
4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı - Resim: 3

5 Mart tarihinde doktor tarafından taburcu kararı verilen çocuğun, iddiaya göre hastanede bir hemşirenin kolundan damara ilaç enjekte etmesi sonucu kalbi durdu.

3 / 9
4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı - Resim: 4

Komplikasyonu gören ailesi bağırarak doktordan yardım isterken, kalp masajıyla hayata döndürülen küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

4 / 9