4 yaşındaki minik kıza anne şiddeti gizli kamerada

Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini aktaran B.K., "Mobese kamerasından kimliklerinin tespiti için müracaat ettik. O görüntüleri talep ediyorum. Kameralar silinebilir. Kendi kendime gidip mahalleden esnaflardan kamera topluyorum. O süre boyunca çocuk bende kalıyordu. Kreşine götürüyordum. Bakıcı tutuyordum, yengem geliyordu. Okuluna gidiyordu, beraber geziyorduk. 5 ay boyunca çocuğu arayıp sormadı. 'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer aile bakanlığı müdahil oldu. Sağ olsunlar çocuğuma avukat atadılar. Son üç gündür çocuğum yok. Annesi aranıyormuş ama yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden aradılar adresini biliyor musunuz dediler. Sadece kaldığı siteyi biliyordum başka da hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola, polise haber versin. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi yine adalet sarayına geldim bilgi almaya çalışacağım" şeklinde konuştu.