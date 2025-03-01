4 yaşındaki Nazlı her yerde aranıyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı.