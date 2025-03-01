4 yaşındaki Nazlı her yerde aranıyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'yı arama çalışmaları sürerken yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Ş.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
İ. ve G.Ş. çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Ş.'yi bulamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma derneklerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı.
Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın’dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.