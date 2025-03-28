4 yıldır her yerde aranan şüpheli öyle bir yerde yakalandı ki...
Rize'de çeşitli suçlardan aranan 51 yaşındaki İ.H., evindeki gizli tünelden kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıldır arama kararı bulunan İ.H.'nin Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin sabah saatlerinde eve düzenlendikleri baskında, şüpheli saklandığı evin içerisinden, görevli jandarma personeline tabancayla ateş ederek, kaçmaya çalıştı. Eve giren ekipler, şüpheliyi banyo dolabının arkasından girilen ve ormana çıkan gizli tünelde yakaladı.
Ev ve tüneldeki aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasak yayın kapsamında kitap ile çok sayıda namlu, kabza, yay ve mil gibi tabanca parçaları ele geçirildi.
Operasyon anları jandarmanın kamerasına yansıdı.