4 yıldır kendisini takip eden sapığını böyle ifşa etti!
Loreboree isimli TikTok kullanıcısı genç kadın kendisini 4 yıldır rahatsız eden sapığını canlı yayında ifşa etti.
Loreboree isimli TikTok kullanıcısı peşindeki sapığını canlı yayında ifşa etti.
Sürekli olarak bir adamın peşinde olduğunu söyleyen kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirirken takip eden kişinin canlı yayını görmesine rağmen ısrarını sürdürmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
TikToker daha önce de sapığını görüntülediğini belirterek eski hesabından yayınladığı bir başka videoyu da paylaştı. Bu olayın ardından hesabını kapattığını belirten genç kadın, kamuoyuna bu durumu göstermek için yeni bir hesap açmayı seçti.
Loreboree isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, "Lütfen başımdan git" diyerek isyan etmesine rağmen adamın ısrarlı takibi sosyal medyada tepki çekti.
Israrını sürdüren sapığın "Niye böyle giyiniyorsun, hayat kadını mısın?" sorusu ise herkesi şoke etti.