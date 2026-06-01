40 metrelik falezlerden atlayan genç kabusu yaşadı! Korku dolu anlar kamerada
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 40 metrelik falezlerden çevredekilerin "atla" tezahüratları eşliğinde denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin yardımına vatandaşlar yetişti.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri, bir kez daha yürekleri ağza getiren tehlikeli bir şova sahne oldu. Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi sınırlarında yer alan Beach Park mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, Konyaaltı Sahili'nin başlangıç noktasındaki yaklaşık 40 metrelik devasa falezlerin zirvesine çıktı.
"Atla" Tezahüratları Az Daha Canından Ediyordu
Olay yerindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, falezlerin ucunda bekleyen gence çevredeki bazı kişilerin tehlikenin boyutunu hiçe sayarak "Atla" şeklinde tezahüratta bulunduğu duyuldu.
Bu sorumsuz yönlendirmelerin de etkisiyle kendisini metrelerce yükseklikten denizin sularına bırakan genç, suya sert bir şekilde çarpmasının ardından boğulma tehlikesiyle burun buruna geldi. Amatör atlayışların ölümcül sonuçlar doğurabildiği bu kayalık bölgede suların arasında çırpınmaya başlayan gencin yardım çağrıları sahilde büyük bir paniğe yol açtı.
Konyaaltı Sahili'nde SUB yapan ve gencin yardım isteğini duyan vatandaşlar yardımına yetişti. SUB'cular tarafından sudan çıkarılan genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kimliği belirsiz genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.