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  3. 03 Ekim 2020 12:45

400 banknotu 500 Bin TL'ye satışa çıkardı!

İlçe merkezinde yaşayan evli 4 çocuk babası Mustafa Cankurtaran (53), yaklaşık 20 yıl önce o dönem tedavülde bulunan 100 bin liralık 400 banknot biriktirdi.

400 banknotu 500 Bin TL'ye satışa çıkardı!

İlçe merkezinde yaşayan evli 4 çocuk babası Mustafa Cankurtaran (53), yaklaşık 20 yıl önce o dönem tedavülde bulunan 100 bin liralık 400 banknot biriktirdi.

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400 banknotu 500 Bin TL'ye satışa çıkardı!

Biriktirdiği paraları Salihiye Mahallesi'ndeki evlerinde saklayan Cankurtaran, bir süre sonra sakladığını unuttu. 2004 yılında başka bir mahalleye taşınmak isteyen Mustafa Cankurtaran, biriktirdiği paraları eşyaların arasında buldu.

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400 banknotu 500 Bin TL'ye satışa çıkardı!

Paradan 6 sıfırın atılması sonrası tedavülden kalkan 100 bin liralık banknotlar ellerinde kaldı. Cankurtaran'ın oğlu Adnan Sefa Cankurtaran ise 16 yıldır ellerinde tuttukları paraları internet üzerinden satışa çıkardı.

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400 banknotu 500 Bin TL'ye satışa çıkardı!

Cankurtaran, tamamına 500 bin lira istediği paralar için koleksiyoncuların kendisine ulaşmasını bekliyor.

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