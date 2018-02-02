400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 400 bin kişi, 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. Terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, 2016 yılından itibaren işletmeciliği üstlendiklerini belirterek, "Bizden önceki dönemde yıllık 60 bin ziyaretçi vardı. Bizim buraya yaptığımız yatırımlar, tanıtımlar ve verdiğimiz hizmet sonrası 2016 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldık.