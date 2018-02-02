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  3. 02 Şubat 2018 12:10

400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 400 bin kişi, 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. Terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, 2016 yılından itibaren işletmeciliği üstlendiklerini belirterek, "Bizden önceki dönemde yıllık 60 bin ziyaretçi vardı. Bizim buraya yaptığımız yatırımlar, tanıtımlar ve verdiğimiz hizmet sonrası 2016 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldık.

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400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

Biz bu sayıyı yetersiz gördük. Çünkü Safranbolu'ya yılda 1 milyonun üzerinde günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Her ziyaretçinin mutlaka Kristal Teras'ı görmesini sağlayacak etkinlikler içerisinde girdik. 2017 yılında 400 bin ziyaretçiyi yakaladık. 2018 yılında hedefimiz 500 bin ziyaretçi" dedi.

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400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

'ZİYARETİ SINIRLI SAYIDA TUTUYORUZ'

Terasın 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçi aldıklarını kaydeden Bahçeci, "Bu, güvenlik açısından değil. İnsanlar teras üzerinde rahat hareket edebilsin, daha rahat manzarayı izleyebilsin, daha rahat fotoğraf çekilebilsin; diye ziyareti sınırlı sayıda tutuyoruz.

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400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !

Yoksa 200 kişi de çıksa herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar adrenalini yaşamak için terasın üzerine çıkıyor. Korkuyla zevk birbirine karışıyor" diye konuştu.

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