400 bin kişi Kristal Teras'a akın etti !
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 400 bin kişi, 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. Terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, 2016 yılından itibaren işletmeciliği üstlendiklerini belirterek, "Bizden önceki dönemde yıllık 60 bin ziyaretçi vardı. Bizim buraya yaptığımız yatırımlar, tanıtımlar ve verdiğimiz hizmet sonrası 2016 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldık.
Biz bu sayıyı yetersiz gördük. Çünkü Safranbolu'ya yılda 1 milyonun üzerinde günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Her ziyaretçinin mutlaka Kristal Teras'ı görmesini sağlayacak etkinlikler içerisinde girdik. 2017 yılında 400 bin ziyaretçiyi yakaladık. 2018 yılında hedefimiz 500 bin ziyaretçi" dedi.
'ZİYARETİ SINIRLI SAYIDA TUTUYORUZ'
Terasın 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçi aldıklarını kaydeden Bahçeci, "Bu, güvenlik açısından değil. İnsanlar teras üzerinde rahat hareket edebilsin, daha rahat manzarayı izleyebilsin, daha rahat fotoğraf çekilebilsin; diye ziyareti sınırlı sayıda tutuyoruz.