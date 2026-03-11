''400 bin TL borç alıp, 4 milyon TL olarak ödedim...'' Eski boksörden arkadaşına öldüren yumruk

İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşanan olay, güvene dayalı bir arkadaşlığın nasıl karanlık bir sürece evrildiğini ortaya koydu. 2 yıl önce eski boksör G.K.’den 400 bin lira borç alan S.G., bu borcu faiziyle birlikte 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak iddiaya göre G.K., ödemelere rağmen baskı ve para taleplerini sürdürdü. Süregelen baskılar nedeniyle sağlığı bozulan S.G., doktor tavsiyesiyle iş hayatına ara vererek evine çekildi. Eşi M.B. ise ailenin geçimini sağlamak için kendi güzellik merkezini devraldı. 13 Ocak 2026 tarihinde iş yerine gelen G.K., M.B.’yi de tehdit ederek eşinin "bu işi bitirmesi" gerektiğini söyledi.