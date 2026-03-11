''400 bin TL borç alıp, 4 milyon TL olarak ödedim...'' Eski boksörden arkadaşına öldüren yumruk
İstanbul'da eski boksör arkadaşından borç alan bir kişi iddiaya göre 400 bin liralık borcuna karşılık faiziyle 4 milyon lira ödemesine rağmen şiddete maruz kaldı. Nikah şahitliğini yaptığı arkadaşı tarafından darbedilen S.G., aldığı yumruk darbesi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan şüphelinin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirten acılı eş M.B., adalet çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşanan olay, güvene dayalı bir arkadaşlığın nasıl karanlık bir sürece evrildiğini ortaya koydu. 2 yıl önce eski boksör G.K.’den 400 bin lira borç alan S.G., bu borcu faiziyle birlikte 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak iddiaya göre G.K., ödemelere rağmen baskı ve para taleplerini sürdürdü. Süregelen baskılar nedeniyle sağlığı bozulan S.G., doktor tavsiyesiyle iş hayatına ara vererek evine çekildi. Eşi M.B. ise ailenin geçimini sağlamak için kendi güzellik merkezini devraldı. 13 Ocak 2026 tarihinde iş yerine gelen G.K., M.B.’yi de tehdit ederek eşinin "bu işi bitirmesi" gerektiğini söyledi.
14 Ocak 2026’da bir kafede buluşan ikilinin yolda yürüdüğü sırada G.K., S.G.’e yumruk attı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Fenalaşan eşinin durumunu gören M.B. yardıma koştuğunda, G.K.’nin kendisine de saldırdığı iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde ifade aldığı sırada S.G. fenalaşarak bilincini yitirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şüphelinin tutuklanmasına rağmen acısının üzerine bir de tehditlerin eklendiğini ifade eden M.B., yabancı uyruklu olduğu için "deport edilme" korkusuyla sindirilmeye çalışıldığını belirtti. M.B., "Ben para istemiyorum, sadece adalet istiyorum. 9 ay evli kalabildim, hayatımızı mahvetti" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.
Olay sonrası gözaltına alınan G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanması beklenirken, M.B.’nin tehdit iddialarıyla ilgili de yeni bir soruşturma sürecinin başlayabileceği öngörülüyor.