400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!

Asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürdü

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını incelediler. İncelemede şüphelilerden birinin R.E. (36) olduğunu tespit etti. Ekipler soruşturmayı derinleştirip şüpheliler R.E. (36) ve E.S.'nin (27) Kocaeli'nde saklandıklarını öğrendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.