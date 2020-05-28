  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Mayıs 2020 11:15

400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Malavi'de Güney Afrika'dan ülkeye dönen 400 kişi stadyumda kurulan karanti merkezinden kaçtı.

400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.

1/ 4
400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.

2/ 4
400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

3/ 4
400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Malavi'de şimdiye kadar 101 koronavirüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM