4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu

"ANNEM KIZDI, PROJE ÜRETTİM" 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Aybüke Demirok, annesiyle hastanede yaşadığı diyaloğun projesine ilham verdiğini dile getirdi. Demirok, "Ben koronavirüs döneminde annemle birlikte hastaneye gitmiştim. Orada annem bana kızmıştı, 'Mikrop vardır, dokunma, elleme' diye. Ben de 'Bana dokunma diyorsun ama sıra alabilmek için sıra alma cihazına dokunmamız gerekiyor anne' demiştim. İşte buradan yola çıkarak projemi tasarlamaya başladım. Bu projeyle bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçebilmek adına hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, bankalar, postaneler gibi çoklu işlem yapılan kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçirilen vakitleri en aza indirmeyi hedefledik. Biz, bu işe hastalığın, virüsün, mikrobun en fazla olduğu yer olan hastanelerden başladık. Hastanelerde her gün binlerce kişinin muayene sırası alabilmek için sıra cihazlarının dokunmatik ekranlarına veya düğmelerine temas ettiğini düşündüğümüzde bu cihazların mikrop yuvası olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bunun önüne geçebilmek adına hastanelerdeki cihazları temas gerektirmeden kişinin hasta kaydını oluşturup, muayene sırasını veren sıra alma cihazlarıyla değiştirmeyi düşündük" diye konuştu.