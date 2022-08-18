41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti
ALF Araştırma şirketi 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti birinciliği CHP'ye kaptırdı.
Erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.
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2023 seçimi yaklaşırken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.
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ALF Araştırma da son seçim anketini yayınladı.
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Anket çalışması 41 ilde gerçekleştirildi ve 7450 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı ise yüzde 1,8 olarak ölçümlendi.
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