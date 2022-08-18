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  4. 41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti

41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti

ALF Araştırma şirketi 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti birinciliği CHP'ye kaptırdı.

41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti - Resim: 1

Erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. 

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41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti - Resim: 2

2023 seçimi yaklaşırken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. 

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41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti - Resim: 3

ALF Araştırma da son seçim anketini yayınladı.

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41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti - Resim: 4

Anket çalışması 41 ilde gerçekleştirildi ve 7450 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı ise yüzde 1,8 olarak ölçümlendi.

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