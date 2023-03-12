42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü
Macaristan’da M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde 42 aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı.
Macaristan’da feci bir zincirleme kaza gerçekleşti. Budapeşte’ye 30 kilometre uzaklıktaki otobanda (M1) meydana gelen kazada 5 kamyon ve 37 otomobil çarpıştı.
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Yoğun sis nedeniyle yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklanırken kazanın görüntüleri izleyenleri şok ettirdi.
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Son yılların en büyük zincirleme trafik kazası M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde gerçekleşti.
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Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13'ü ağır olmak üzere 39 kişi de yaralandı.
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