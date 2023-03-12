  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

Macaristan’da M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde 42 aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı.

42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Macaristan’da feci bir zincirleme kaza gerçekleşti. Budapeşte’ye 30 kilometre uzaklıktaki otobanda (M1) meydana gelen kazada 5 kamyon ve 37 otomobil çarpıştı. 

1 / 14
42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Yoğun sis nedeniyle yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklanırken kazanın görüntüleri izleyenleri şok ettirdi. 

2 / 14
42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Son yılların en büyük zincirleme trafik kazası M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde gerçekleşti.

3 / 14
42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13'ü ağır olmak üzere 39 kişi de yaralandı. 

4 / 14