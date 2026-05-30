42 ili birbirine bağlayacak dev proje: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek

"4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor"

Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üst geçit köprüsü ve 63 alt geçidin yer aldığını ifade etti. Uraloğlu, toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpünün, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpünün tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz" dedi. 4 tünelin tamamında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısının tamamlandığını bildirdi. 8 viyadüğün tamamında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, bazı viyadüklerde imalat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını kaydetti.