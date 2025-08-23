43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.
