43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı
9 günlük bayram tatili öncesinde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ''kilit kavşak'' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artmaya başladı.
Kaynak: DHA
Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı.
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Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor.
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Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.
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Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)
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