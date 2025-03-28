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43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı

9 günlük bayram tatili öncesinde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ''kilit kavşak'' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Kaynak: DHA
43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı - Resim: 1

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. 

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43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı - Resim: 2

Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. 

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43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı - Resim: 3

Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. 

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43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı - Resim: 4

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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