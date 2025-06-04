43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı.