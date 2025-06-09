43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilinin sona gününde, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı.
Kaynak: İHA
Kurban Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
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43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.
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Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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