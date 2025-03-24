43 işçi ölmüştü... Maden faciasında vicdanları yaralayan karar

Mahkeme, S.A, T.U. ve O.Ö'ün beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu sabit görürken, tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.