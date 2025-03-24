43 işçi ölmüştü... Maden faciasında vicdanları yaralayan karar
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında 20 sanık hakkında 3 yıl ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında aralarında dönemin müessese müdürü C.Ö., İşletme Müdürü S.E., iş güvenliği ve eğitim başmühendisi V.S., başmühendis M.T.'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında 3 yıl ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
TTK Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. Aralarında dönemin müessese müdürü C.Ö.'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti; sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Tüm sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.
Dönemin müessese müdürü C.Ö. tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 12 ay, işletme müdürü S.E. tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, başmühendis M.T. tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi V.S. tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 15 yıl, sorumlu maden mühendisi L.A. 9 yıl, emniyet mühendisi Ş.K. 9 yıl, vardiya mühendisi R.O. 5 yıl, sondaj mühendisi H.K. 5 yıl, maden mühendisi İ.M. 5 yıl, hazırlık servisi mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı H.G. 5 yıl, kaza tespit mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı F.K. 5 yıl, elektrik mühendisi S.Ö. 3 yıl 9 ay, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı S.B. 3 yıl 1 ay 15 gün, emniyet vardiya nezaretçisi M.O. 3 yıl 1 ay 15 gün, gaz izleme maden teknikeri M.Ö. 3 yıl 9 ay, emniyet şefi F.G. 3 yıl 1 ay 15 gün, elektrik mühendisi H.O. 3 yıl 9 ay, elektro mekanik şube müdürü M.G. 3 yıl 1 ay 15 gün, 2. kartiye şefi Ş.K. 3 yıl 1 ay 15 gün ile hazırlık şefi Selami Yeşilsu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, S.A, T.U. ve O.Ö'ün beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu sabit görürken, tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.