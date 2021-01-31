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  3. 31 Ocak 2021 22:36

43 yıldır biriktiriyor! Sadece tek bir isteği var

Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Dere, çocukluğunda dayısının verdiği ilk harçlıkla başladığı, çeşitli modellerden oluşan ve binden fazla parçanın yer aldığı oyuncak araba koleksiyonunu, gün geçtikçe daha da büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

43 yıldır biriktiriyor! Sadece tek bir isteği var

Bir kamu kurumundan emekli olan Mustafa Dere, henüz 8 yaşındayken dayısının verdiği harçlıkla bir oyuncak araba satın aldı ve o günden sonra eline geçen her parayı tutkusu haline gelen arabaları alarak değerlendirdi.

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43 yıldır biriktiriyor! Sadece tek bir isteği var

Yıllar içinde tutkusunu koleksiyona dönüştüren Dere, çeşitli modellerde binden fazla parçanın bulunduğu koleksiyonu için ayrı bir oda oluşturdu.

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43 yıldır biriktiriyor! Sadece tek bir isteği var

Raflarda sergilediği oyuncaklara gözü gibi bakan Dere, gününün büyük bölümünü koleksiyonundaki parçaların bakım ve temizliğiyle geçiriyor.

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43 yıldır biriktiriyor! Sadece tek bir isteği var

Dere'nin en büyük isteği ise 43 yıldır yeni oyuncaklar eklemeye devam ettiği koleksiyonunun, kendisinden sonra oyuncak müzesinde sergilenerek adının yaşatılması.

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