432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'ni soydular

Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı. Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.