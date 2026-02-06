4.5 milyar TL'lik soygunda şok ayrıntı! Hırsızların düşürdüğü hazine paramparça oldu
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen 88 milyon euroluk (4.5 milyar TL) soygunda hırsızların kaçarken düşürdüğü elmas tacın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı. Eserin ciddi şekilde deforme olduğu belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde yaşanan soygunun etkileri sürüyor. Louvre Müzesi, soygun sırasında düşürülen İmparatoriçe Eugeie'ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını yayınladı.
Soygunun ardından fotoğrafı ilk kez yayınlayan müze yetklileri, hırsızların tacı cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle "ciddi şekilde deforme" olduğunu belirtti. Müze yetkilileri tacın "neredeyse sağlam" olduğunu ve tamamen restore edilebileceğini belirtti.
Ayrıca, 19. yüzyıldan kalma tacın orijinal haline geri getirileceğini kaydeden yetkililer, taç üzerinde bulunan 8 altın kartaldan birinin kaybolduğunu, 56 zümrüt ve bin 354 elmasının 10'u hariç tamamının yerinde durduğunu kaydetti.
Louvre soygunu
Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.