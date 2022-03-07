450 TL'den 1.150 TL'ye varan doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır ?

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.