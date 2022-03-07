450 TL'den 1.150 TL'ye varan doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır ?
Doğalgaz faturaları için 450 TL'den 1.150 TL'ye kadar olan doğalgaz desteği için e-Devlet üzerinden başvurular devam ediyor. Peki doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır ? İşte tüm detaylar...
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.