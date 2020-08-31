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  3. 31 Ağustos 2020 09:50

46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Adana'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle termometreler, güneşin altında 46 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlar, boş kalırken, sıcaktan bunalan gençler de tehlikeye rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle Adana'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. 

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46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Kentin en işlek noktalarından Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azaldı. Kentte yaşayanlar, genellikle evden çıkmamayı tercih ederken, zorunlu durumlarda çıkanlar da sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.

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46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Parkta gölgede oturduğu bankta dinlenen Muhittin Tolunay, "Adana'da termometreler 46 dereceyi gösteriyor. Adana sıcağına alışığız. Evim Atatürk Parkı'na yakın olduğu için 2 saatte bir gidip duş alıyorum. Nem de aşırı derecede fazla" diye konuştu. 

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46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Öte yandan sıcaktan bunalan gençler, tehlikeye rağmen yine sulama kanallarına koştu. 

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