46 derece sıcakta tehlikeli serinlik

Kentin en işlek noktalarından Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azaldı. Kentte yaşayanlar, genellikle evden çıkmamayı tercih ederken, zorunlu durumlarda çıkanlar da sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.