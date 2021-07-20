47 yıl önce bugün... Ayşe tatile çıktı!
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 47 yıl geçti.
Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs`taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959`da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kuruldu.
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Anlaşmada imzası bulunan 3 ülke Kıbrıs Cumhuriyeti`nin garantörü oldu.
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Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasında ortaklık temelinde, uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960`da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası`nda iki halka eşit siyasi hak ve statü verildi.
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Kıbrıs Rum tarafı, Cumhuriyet`in kurulmasının akabinde Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından izole etme, Ada`daki varlıklarını sona erdirme ve Yunanistan ile birleşme (Enosis) yolunu açmaya yönelik girişimlerini sürdürdü.
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