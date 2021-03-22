4D'li taşeron işçilere ikramiye müjdesi
Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin ödeneceği tarih açıklandı.
Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin ödeneceği tarih açıklandı. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki, kim ne kadar alacak? 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek. Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.