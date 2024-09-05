5 ay sonra bir ilk: TL'nin reel değeri çakıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, Türk lirası temmuzda reel anlamda geriledi. Böylece Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, beş ay sonra ilk kez düşüş göstermiş oldu.
TCMB, TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ağustos verisini açıkladı. Buna göre, Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, beş ay sonra ilk kez düşüş gösterdi.
TCMB tarafından yayınlanan verilere göre, bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024’te 62,97 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69’dan 92,75’e düştü. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.