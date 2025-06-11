5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti!

ORC Araştırma, haziran ayında gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. 8-10 Haziran tarihlerinde İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yapılan ankete katılanlara ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.