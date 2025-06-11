5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti!
ORC Araştırma, 8-10 Haziran tarihleri arasında İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya'da yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma, haziran ayında gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. 8-10 Haziran tarihlerinde İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yapılan ankete katılanlara ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.
CHP 5 ŞEHİRDE DE OYLARINI ARTIRDI
14 Mayıs 2023 tarihindeki genel seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken, CHP'nin oylarını artırdığı görüldü.
İZMİR
İzmir'de CHP yüzde 44,5'lik oranla birinci parti olurken AK Parti yüzde 21,8'e geriledi. CHP'nin oy oranı 2023'e göre yaklaşık 4 puanlık artış gösterdi. İYİ Parti ve MHP ise ciddi düşüş yaşadı.
ANTALYA
Antalya'da CHP yüzde 37,8 ile ilk sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 26,1'de kaldı. 2023 seçimlerinde başa baş olan iki partinin arasındaki fark, CHP lehine açıldı. İYİ Parti ve MHP'nin oylarında da düşüş gözlemlendi.