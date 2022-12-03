5 dakikada üniversite mezunu yapan çete ifşa oldu
Türkiye Tekirdağ'da ve Erzincan'da yakalanan sahte doktoru tartışmaya devam ederken internet üzerinden "imzalı ve damgalı, YÖK onaylı" ibaresi ile sahte diploma satan çete ifşa edildi.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, söz konusu diploma dolandırıcısı birçok kişiyi dolandırdı ve hakkında birçok şikayet bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Şikayet edenler, paralarının alındığını ancak sipariş ettikleri sahte diplomanın ellerine ulaşmadığını söylüyor. Şikayet geldiğinde diploma kalpazanları anında web sitesini kapatıyor ve yeni bir tane açıyor.
Sahte diplomalar ve sahte doktorlar, Türkiye'nin gündemine oturdu. Aydınlık Gazetesi yazarı Alikan Uçar, sahte diploma "kalpazanlarına" ulaştı. Aydınlık'ta yer alan habere göre internet üzerinden sahte diploma satışı oldukça yaygın
Sahte diploma satıcıları, yasadışı yollarla adeta kalpazan gibi üretilen bu diplomaları, "YÖK, MEB ve e-Devlet onaylı" ibaresi ile satıyor, ürünlerinin "garantili" olduğunu söyleyerek reklamlarını yapıyor.
Üstelik bu yasadışı ticaretin tamamı, internetin herkesin erişebildiği kısmında, yani sosyal medya siteleri gibi ulaşılabilir yerlerde, alenen yapılıyor.