5 dakikada üniversite mezunu yapan çete ifşa oldu

Aydınlık'ta yer alan habere göre, söz konusu diploma dolandırıcısı birçok kişiyi dolandırdı ve hakkında birçok şikayet bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Şikayet edenler, paralarının alındığını ancak sipariş ettikleri sahte diplomanın ellerine ulaşmadığını söylüyor. Şikayet geldiğinde diploma kalpazanları anında web sitesini kapatıyor ve yeni bir tane açıyor.