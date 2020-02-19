5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor
Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu proje kapsamında ilginç bir iş ilanı yayınladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 5 gün boyunca yatacak gönüllüler arıyor.
Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu proje kapsamında ilginç bir iş ilanı yayınladı.
ESA, 5 gün boyunca yatacak 20 kadın gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.
Bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.