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  3. 19 Şubat 2020 09:50

5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu proje kapsamında ilginç bir iş ilanı yayınladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 5 gün boyunca yatacak gönüllüler arıyor.

5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu proje kapsamında ilginç bir iş ilanı yayınladı.

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5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor

ESA, 5 gün boyunca yatacak 20 kadın gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.

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5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor

Bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.

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5 gün boyunca kıpırdamadan yatacak gönüllüler aranıyor

Daha önce gönüllü erkekler üzerine benzer bir deney yapan ve istediği sonucu alan ESA projenin bu aşaması ile kadın vücudunun tepkilerini saptayacak.

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