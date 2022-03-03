5 gün boyunca yanmıştı: Küle dönen orman yeniden canlandı

"Bu buradaki mevcut ağaçların yansa bile tohumlarından yararlanarak yapmış olduğumuz gençleştirme. Diğeri de dikerek, büyük makinelerle yada insan eliyle teras yaparak dikmek suretiyle gerçekleştiriliyor. Burada her iki metotta kullanıldı. Yaklaşık 140 hektarlık alan burada tabii olarak gençleştirildi. Burası hem Manisa hem de İzmir'in ortasında bir alan. İnsanların yayla olarak kullandıkları, kendi tarlalarını yayla olarak kullandıkları, yazın serinledikleri bir alan. Burada hiçbir alan, hiçbir metrekaresi yayla olarak veya yazlık olarak kullanılmadı."