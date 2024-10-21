5 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedeni nehirde bulundu

Geyve ilçesin Kızılkaya mevkisinde Sakarya Nehri'nin kıyısına oltalarını bırakan kişi, sabah saatlerinde kontrol etmek için geri döndüğünde kıyıda ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 5 gündür oğlu T.D. ile birlikte kayıp olan Recep D.’e ait olduğu tespit edildi.