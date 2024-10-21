5 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedeni nehirde bulundu
Sakarya'da oğlu ile birlikte 5 gündür kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gündür kayıp olan Recep D.'nin cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu. Recep D.'nin aynı tarihten beri kayıp olan oğlu T.D. (29) için de nehir ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Geyve ilçesin Kızılkaya mevkisinde Sakarya Nehri'nin kıyısına oltalarını bırakan kişi, sabah saatlerinde kontrol etmek için geri döndüğünde kıyıda ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 5 gündür oğlu T.D. ile birlikte kayıp olan Recep D.’e ait olduğu tespit edildi.
Recep D.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Recep D.'nin kayıp olan oğlu T.D.’in de bulunması için ekipler nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı. (DHA)