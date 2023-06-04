5 Haziran haftası burç yorumları...

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; para hareketleri, kişisel öz değerlere ve sahip olduklarınıza genel bir bakış, kendini değerlendirme, çalışarak para kazanma, birikimler yapma, yatırımlar, alacaklar ya da borçlardır. Bu konularda diğerleri ile görüş ayrılığı içinde olabilirsiniz. Özellikle, eşiniz ya da ortağınızla birlikte kullandığınız para konusunda anlaşmazlık, çekişmeler ve uyumsuzluk görülebilir. Daha anlayışlı olmak ve ipleri germemek gerekir. Para ile bağlantılı olarak, sosyal gruplaşmalar üzerinden gelen yönetimsel yanlışlar, kısıtlanma ya da sorumlulukların yanlış kullanılması ve çabaların boşa gitmesi gibi durumlar olabilir. Bu yüzden sosyal gruplaşma ilişkilerini; daha nazik, sevecen, huzur veren kişilerden ve daha yakın dostlardan seçmelisiniz. İnatçı ve tutucu Boğa burcu kişiliğinizi çevrenize gösterirken, abartılı ve şaşırtıcı görüşmeler ya da davranışlar; hem aile içinde, hem de meslek ve kariyer yaşamında gerginliklere ve bitmelere neden olabilir.