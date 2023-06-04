5 Haziran haftası burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Yay Dolunayı... İşte 5 Haziran haftası burç yorumları...
Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşecek olan dolunay, haftanın son günlerini ve yeni haftanın başlarını etkileyecek. Dolunay günlerinde genel olarak; yeniay günlerinde canlanan yeni başlangıçlar yapma isteği, duyguları ve heyecanları artık yatışmış olur. Yeterli olgunluğa ulaşan yeni planlar, artık tamamlanma ve sonlanma yönünde işlemeye başlar. Bu günlerde bitiş kararları almak daha kolay olur. Duygu karmaşası, artan sezgiler, cinsel arayışlar, kararsızlık, belirsizlik, kadın-erkek arasındaki iniş çıkışlı dengesiz durumlar, çekişmeler, fikir ayrılıkları ve uykusuzluk görülür. Bu etkiler, bu dolunay için daha çok merak etme, öğrenme, eğitimler, geziler ve diğer insanlarla kurulan iletişimlerde ortaya çıkacaktır. Genel olarak; Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları daha çok etkilenir.
Güneş ve Ay’a t-kare açı yapan Satürn; genel havayı sıkıntılı, bunalımlı, azaltan, daraltan, psikolojik rahatsızlık veren yönetimsel çekişmeleri, güç gösterme savaşlarını, zorlu çabaları ya da güç ve enerji kaybını haber verir. Önceki haftadan devam eden Jüpiter t-kare açısında; aşırılıklar, abartılar, kontrolsüzlük, ölçüsüzlük, savurganlık, gerginlik, kaza, yaralanma ve sağlıkla ilgili tehlikeler, cinsel sorunlar, liderlik savaşları, baskı ve zorbalık yönündeki etkisi zayıflasa bile devam etme eğilimindedir. Bu günlerde verimli kullanabileceğiniz yetenekler; duygusal ve sezgisel yaratıcılık ile başarıya ulaşabilir. Sanata, sevgi ilişkilerine, ruhsallığa, inançlara ve diğer soyut kavramlara yönelmek için doğru zamandır.
YÜKSELEN KOÇ: Yoğunlaşan konularınız; kardeşler, akrabalar, yakın çevreler, dostlar, tanıtımlar, görüşmeler, kısa geziler, eğitimler ve her türlü iletişimlerdir. Bu konularda diğerleri ile ve özellikle kadınlarla fikir ayrılığına düşme, kararsızlık, belirsizlik, anlaşmazlık ya da çekişmeler yaşama olasılığı vardır. Ayrıca, bu yakın çevrenizden birinin, hastane sıkıntılarını ya da kısıtlı durumlarını haber alabilirsiniz. Belki de yakınlarınızdan biriyle üzücü ve bunaltıcı görüşmeler gündeme gelebilir. Sıcak ve sevgi dolu huzuru, aile içinde bulabilirsiniz. Para harcamalarınız, para anlaşmaları, görüşmeler, maddi değeri olan şeylerle ilgili hızlı gelişmeler ve ölçüsüz savurganlığa dikkat etmelisiniz. Bu para konusuyla bağlantılı olarak; hem sosyal arkadaş gruplarında önemli bir değişim ya da bitme, hem de flörtleşme arayışlarınızda gerginlikler ortaya çıkacak gibi görünüyor. En iyisi, eldeki birikimlere sahip çıkmak ve kontrollü harcamalar yapmaktır.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; para hareketleri, kişisel öz değerlere ve sahip olduklarınıza genel bir bakış, kendini değerlendirme, çalışarak para kazanma, birikimler yapma, yatırımlar, alacaklar ya da borçlardır. Bu konularda diğerleri ile görüş ayrılığı içinde olabilirsiniz. Özellikle, eşiniz ya da ortağınızla birlikte kullandığınız para konusunda anlaşmazlık, çekişmeler ve uyumsuzluk görülebilir. Daha anlayışlı olmak ve ipleri germemek gerekir. Para ile bağlantılı olarak, sosyal gruplaşmalar üzerinden gelen yönetimsel yanlışlar, kısıtlanma ya da sorumlulukların yanlış kullanılması ve çabaların boşa gitmesi gibi durumlar olabilir. Bu yüzden sosyal gruplaşma ilişkilerini; daha nazik, sevecen, huzur veren kişilerden ve daha yakın dostlardan seçmelisiniz. İnatçı ve tutucu Boğa burcu kişiliğinizi çevrenize gösterirken, abartılı ve şaşırtıcı görüşmeler ya da davranışlar; hem aile içinde, hem de meslek ve kariyer yaşamında gerginliklere ve bitmelere neden olabilir.