5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Eskişehir polisi, “Barbie-ES” adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında, Eskişehir’in yanısıra, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda 10’u Eskişehir’de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.
Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir’e getirildi.
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İfadeleri alınan 8’i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.
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