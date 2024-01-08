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  4. 5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

Eskişehir polisi, “Barbie-ES” adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında, Eskişehir’in yanısıra, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

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5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Baskınlarda 10’u Eskişehir’de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.

Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir’e getirildi.

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5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

İfadeleri alınan 8’i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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5 ilde ''Barbie-ES'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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