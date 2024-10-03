5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı
Bursa merkezli 5 ilde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Filmleri aratmayan operasyon, polis kamerasına yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 202 şüpheli hakkında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerden 72’sinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenince ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin’de düzenlenen operasyonun startını, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu verdi. Zaimoğlu ekipleri, “Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun” diyerek uğurladı.
Operasyona, 150 ekip, 1 helikopter, 10 Özel Harekat timi, 150 Çevik Kuvvet unsuru olmak üzere toplam 1000 personel katıldı. Operasyonda 8 narkotik köpeği kullanıldı.
Termal dronla kaydedilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, Özel Harekat timlerinin pencerelerden evlere girdiği operasyonda, şüphelilerden 53’ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.