5 ilde sokaklarda terör estiren yeni nesil suç örgütlerine ağır darbe: Ele geçirilenler şoke etti!
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen helikopter destekli operasyonda, esnafı haraca bağlayan ve uyuşturucu rantı için kurşunlama eylemleri yapan silahlı organize suç örgütü çökertildi. Cezaevindeki Ş.B. liderliğindeki yapıya yönelik baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alınırken; çok sayıda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde korku ve baskı kuran bir suç örgütünü takibe aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B.'nin yaptığı ve talimatlarını dışarıdaki üyelerine ulaştırdığı tespit edildi.
Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, örgütün para karşılığı üçüncü şahıslara kurşunlama ve yaralama eylemleri yaptırdığı ortaya çıktı.
Suç faaliyetlerinin temelinde uyuşturucu gelirinin paylaşımı, bölgesel rant anlaşmazlıkları ve esnaf üzerinde baskı kurarak haksız kazanç sağlama amacının yattığı belirlendi. Daha önceki operasyonlarda 38 üyesi tutuklanan örgüte son darbe bu sabah vuruldu.
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri ve polis helikopterleri de destek verdi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.