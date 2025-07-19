5 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Evinde çıkan yangında alevleri gören ve çocuklarını alarak apartmandan dışarıya çıkan Ü.A., "Evde yatıyorduk, ön tarafta yangın çıkmış. Ne olduğunu anlamadık. Hemen çocukları aldık aşağıya indik. Bir anda oldu, her taraf duman oldu. Ardından da itfaiye geldi. Bizim evde hanımım etkilendi, iki çocuğum etkilendi" dedi.