5 katlı apartmanda korkutan yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi, dumandan etkilendi.
Kaynak: DHA
Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.
13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
