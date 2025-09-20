  1. Anasayfa
  4. 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi, dumandan etkilendi.

Kaynak: DHA
Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü. 

Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 

13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

