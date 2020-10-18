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  3. 18 Ekim 2020 12:00

5 katlı apartmanın çatısında korkutan görüntüler

Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında 4 işçinin güvenlik önlemi almadan yaptığı çalışma kameralara yansıdı.

5 katlı apartmanın çatısında korkutan görüntüler

Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın kiremitlerini değiştirmek ve onarım yapmak için çatıya çıkan 4 işçinin, güvenlik önlemi almadığı gözlendi.

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5 katlı apartmanın çatısında korkutan görüntüler

Kameraya yansıyan görüntülere göre, bir işçi, elindeki fırçayla çatının kenarında temizlik yaparken, diğer işçiler de çatının uç kısmına kadar gelerek, kiremitleri değiştirdi.

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5 katlı apartmanın çatısında korkutan görüntüler

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5 katlı apartmanın çatısında korkutan görüntüler

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