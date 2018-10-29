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  3. 29 Ekim 2018 13:34

5 metreden alt yola çakıldı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Emin Demir, yaralandı.

5 metreden alt yola çakıldı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Emin Demir, yaralandı.

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5 metreden alt yola çakıldı

Kaza, sabah saatlerinde Bahattin Paşa köyünde meydana geldi. Emin Demir idaresindeki 34 BK 584 plakalı panelvan tipi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 5 metre yükseklikten, bulunduğu yolun alt kısmındaki beton yola düştü.

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5 metreden alt yola çakıldı

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, sürücüsü Emin Demir, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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5 metreden alt yola çakıldı

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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