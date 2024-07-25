5 saat süren kabus: Özel Harekat sırtlayıp çıkardı

Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca şahsa ulaşmak için uzun süre uğraş verdi. Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede toplanan mahalle sakinleri yaşananları cep telefonları ile kaydederken, zaman zaman dairenin balkonunda tehlikeli hareketler yapan şahıs yürekleri ağza getirdi.