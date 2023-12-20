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  4. Darphane'den 5 TL'lerdeki Atatürk görseli için şok iddia

5 TL'lerdeki Atatürk görseli tartışması büyüyor: Darphane'den ilk açıklama

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet basılan madeni 5 Türk Lirası'ndaki Atatürk kabartmasının Atatürk'e benzemediğine dair eleştiriler sonrasında Darphane'den "kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefiyle oynandı" açıklaması geldi.

Kaynak: AA
5 TL'lerdeki Atatürk görseli tartışması büyüyor: Darphane'den ilk açıklama - Resim: 1

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar AA tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.

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5 TL'lerdeki Atatürk görseli tartışması büyüyor: Darphane'den ilk açıklama - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

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5 TL'lerdeki Atatürk görseli tartışması büyüyor: Darphane'den ilk açıklama - Resim: 3

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

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5 TL'lerdeki Atatürk görseli tartışması büyüyor: Darphane'den ilk açıklama - Resim: 4

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

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