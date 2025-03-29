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  4. 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor

5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor

Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor - Resim: 1

Myanmar’da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. 

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5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor - Resim: 2

Yetkililer depremlerde en az 1002 kişinin öldüğünü, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor - Resim: 3

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı.

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5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor - Resim: 4

Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

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