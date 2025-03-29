5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor
Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.
Myanmar’da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi.
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Yetkililer depremlerde en az 1002 kişinin öldüğünü, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı.
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Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
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