5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı yükseldi
Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1644'e ulaştı.
Myanmar’da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi.
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Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1644'e, yaralananların sayısı 3 bin 408'e ulaştı.
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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı.
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Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
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